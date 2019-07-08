شاهد ميجان فوكس برفقة أبنائها نوح وبودى فى شوارع لوس أنجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ميجان فوكس التي تعد واحدة من أهم نجمات هوليود بصحبة أبنائها أمس الاثنين أثناء مرورها بأحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وفقاً لموقع الديلى ميل، بعدما رصدت عدسات مصورى الباباراتزى صورها بصحبة ابنيها نوح وبودى. تقرير الديلى ميل وصف ميجان فوكس بأنها تتمكن من تحقيق التوازن فى حياتها بتوزيع أدوارها بالتركيز مع ابنائها فى يوم العطلة كأم تركز على حياتها الخاصة، وبالتالى لا تنشغل بأعمالها عن أسرتها وفقاً لما جاء خلال التقرير الذى ذكر أيضاً أن نجمة هوليود التى تبلغ 33 عام ما زالت واحدة من أجمل نجمات هوليود إلى الآن. Advertisements







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