شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية محمد سامى ومى عمر فى مراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما المخرج محمد سامي مشاركة جمهوره بصور تجمعه بزوجته الممثلة مي عمر في المناسبات، ونشر محمد صورة رومانسية مع زوجته وهم يحتضنان بعضهما وعلق المخرج على الصورة وكتب "مع ميوووووش". يذكر أن المخرج محمد سامى شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وهبة مجدى وانجى المقدم وأخرون من النجوم تأليف أيمن سلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية محمد سامى ومى عمر فى مراسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.