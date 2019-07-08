شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..أول عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الاثنين أول عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة أحمد صفوت وريم البارودى وهشام اسماعيل ومنه عرفة، على إحدى المسارح بمدينة الغردقة، حيث تعرض المسرحية كل اثنين وثلاثاء فى الأسبوع.

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، ويتواجد أبطال العرض فى الغردقة منذ أيام لعمل البروفات والتحضير للمسرحية على خشبة المسرح.

وتنتظر ريم عرض الحلقات المتبقية من مسلسل "قيد عائلى" على قناة DMC خلال الفترة المقبلة بعد عرض أول جزء من العمل الذى تدور أحداثه فى 45 حلقة، كما تنتظر عرض مسلسل "السر"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب حسين فهمي والنجوم نضال الشافعي ومايا نصري ووفاء عامر وسيناريو وحوار حسام عيسى واخراج محمد حمدي .