ياسمين علي تحيي حفلًا غنائيًا في جامعة مصر

تستعد الفنانة ياسمين علي لإحياء حفل غنائي وذلك على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6أكتوبر. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 26 يوليو، وتمتقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات "107، 157، 207، 257".

يذكر أن آخر اصدارت ياسمين الغنائية أغنية "فرصة تتغير" ضمن الحملة التوعوية لأمراض السمنة. قد يهمك ايضاً: ياسمين علي تحتفل بوصول "يا بتاع الورد" لـ2 مليون مشاهدة كليب "يابتاع الورد" لياسمين علي يحقق مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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