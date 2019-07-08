جديد مايلي سايروس في خانة الأغنيات الداعمة للمرأة

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""الخليج 365"" من بيروت: تحمل أغنية Mother’s Daughter للمغنية الأميركية مايلي سايروس لقطات مؤثرة بين الأم وابنتها الأمر الذي وضعها في خانة الأغاني الداعمة للمرأة لكونها تُركِّز بكلماتها على العلاقة القوية بين الإبنة ووالدتها، رغم شقاوتها التي تتحدث عنها أيضاً إلى جانب أدائها المثير ومغامراتها المعتادة
والجدير ذكره أن هذه الأغنية التي صدرت في 11 يونيو الماضي، تم إطلاق الفيديو كليب الخاص بها في 2 يوليو الجاري لتحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على موقع Youtube. فيما حلّت بالمركز الـ54 ضمن قائمة Billboard Hot 100 الأميركية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.