شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..بـ "ركله طائرة" جاستين بيبر يخوض تحدي Bottle Cap والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اظهر النجم العالمي جاستين بيبر مدي تمكنه ولياقته و ذلك خلال اجتيازه " Bottle Cap Challenge " أو تحدي " غطاء الزجاجة " الذي انتشر بكثافة بين النجوم والمشاهير علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

ظهر جاستين البالغ من العمر 25 سنة وهو يقفزوبركله طائرة استطاع أن يتخلص من غطاء الزجاجة وهو ما ظهر بمقطع فيديو قصير نشره جاستين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " .

و قد حقق مقطع الفيديو الذي نشره جاستين بيبر علي " إنستجرام " أكثر من 13.5 مليون مشاهدة خلال 11 ساعة فقط .