شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدات كليب مايلي سايروس Mother’s Daughter ترتفع إلي 23 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب النجمة العالمية مايلي سايروس Mother’s Daughter، نسب مشاهدة علي موقع اليوتيوب وصلت إلي 23 مليون مشاهدة، في أسبوع حيث طرح الكليب يوم 2 يوليو الماضي وهو الكليب الذي ظهرت به والدة مايلي "تيش"، واحتوى الكليب على العديد من المشاهد الجريئة، إضافة إلى أن الكليب ضم العديد من الشخصيات العامة منهم عارضات أزياء من النساء مثل فينديلا كريسبوم وآرون فيليب والمتزلجة لاسي بيكر والممثلة أنجلينا دوبليسا.

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من جانب آخر تشارك مايلي في مسلسل "Black Mirror" حيث تجسد بها دور "آشلي أو" وكنوع من الترويج لمسلسلها الجديد، نشرت مايلي سايروس ذات الـ 26 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عدة صور وهى مرتدية شعرا مستعارا قصير باللون الوردي وهي الإطلالة التي خطفت أنظار قطاع كبير من محبيها من مختلف الأعمار والذين أكدوا أن جرأة اختيارها للـ LOOK هو جزء مهم من نجاحها و متابعة الملايين لها.