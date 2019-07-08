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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دياب يتألق فى حفل غنائى بالمنصورة بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب دياب حفل غنائى كبير داخل إحدى الجامعات الخاصة بالمنصورة، وقدم خلاله عدد من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور من ضمنها "غمازات" و"اللى يخاف من العفريت" و"ياواد ياسوسو" وغيرها .
كان آخر أعمال دياب التمثيلية، مسلسل "أبو جبل" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضى من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، إنعام الجريتلى، غفران محمد، وعدد آخر من الفنانين وحقق نجاح كبير أثناء عرضه.
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