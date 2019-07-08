شكرا لقرائتكم خبر عن "بصاتك" أغنية جديدة لـ كارمن سليمان بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "بصاتك" تحمل طابع رومانسى، من كلمات سامى على، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر يوليو الحالي عبر الإذاعات المختلفة على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

وقال مؤلف الأغنية الشاعر سامى على، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع كارمن سليمان، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال كارمن الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن كارمن مطربة شاملة تستطيع غناء جميع الأشكال والألوان ولديها قدرة كبيرة على اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها.

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يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.