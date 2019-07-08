شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يتغزل فى زوجته..كيف ردت عليه إنجى علاء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان يوسف الشريف فى زوجته السيناريست إنجى علاء، موجها لها رسالة حب وغرام، حيث شارك يوسف الشريف، جمهوره بصورة جديدة لهما عبر حسابه على تويتر، و نالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيه، ومن جانبها ردت إنجى على غزل زوجها قائلة: " حبيبى ".

وعلى الجانب الآخر ينتظر النجم يوسف الشريف الانتهاء من أولى حلقات مسلسله الجديد "النهاية – the end" الذى تعاقد على بطولته مع شركة "سينرجى" مؤخراً، من أجل بدء التحضيرات المبكرة للعمل الذى يخوض به منافسات دراما رمضان 2020، بعد غيابه العامين الماضيين.

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وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.



بوست يوسف الشريف