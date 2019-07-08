شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب بإطلالة بدوية فى أغنيتها الجديدة "البنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة مى كساب عن أغنيتها الجديدة التى تستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة والتى تحمل عنوان "البنية" من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا"، ونشرت مى صورة من الفيديو كليب وهى مرتدية ملابس بدوية وعلقت: "قريبًا البنية.

وتستعد مي لطرح ألبومها الجديد، خلال الفترة المقبلة الذى تعاونت فيه مع عدد من الملحنين، وقام زوجها مطرب المهرجانات الشعبي "أوكا" بتوزيع 4 أغنيات، من ضمنهم أغنية "أنا لسة هنا" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، ومهندس صوت جورج يعقوب.

وقد طرحت مى كساب مؤخرا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر"يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.