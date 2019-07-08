شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان متغزلا فى زوجته بباريس : " حياتى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة طويلة من عدم طرح صور لها، نشر النجم محمد رمضان صورة له رفقة زوجته في باريس، متغزلاً فيها وعلق عليها "حياتي "، حيث يتواجد هذه الأيام في العاصمة الفرنسية باريس من أجل تصوير أغنيته الجديدة "انساي" مع النجم المغربى سعد لمجرد.

أغنية "انساي" دويتو يجمع محمد رمضان بالمطرب المغربي سعد لمجرد ويخرجها المخرج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية.