شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يطلق دورته باسم الساحر محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورته الجديدة باسم الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وهي الدورة التي تقام في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر القادم
الملتقي يشمل مسابقة العروض المسرحية والورش الدولية المتخصصة، لنخبة من أهم المدربين الدوليين في مختلف فنون المسرح، وكذلك مجموعة من الندوات والموائد المستديرة التي تناقش قضايا مهمة تتعلق بالمسرح الجامعي.
جدير بالذكر أن الدورة الأولى من الملتقى والتي أقيمت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وحملت اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني قد حققت نجاحا وصدى دوليا كببرا.
ويقول المخرج عمرو قابيل (رئيس الملتقى) أن هذه الدورة تحمل العديد من المفاجآت الكبيرة التي ستسعد عشاق المسرح بشكل عام، وان المشاركات الدولية ستشهد تواجدا أوروبيا وأفريقيا بشكل أوسع من العام الماضي.وستبذل اللجنة التنظيمية للملتقي كل جهدها لخروج الملتقى بالصورة التي تليق بمكانة مصر الفنية والثقافية، وبأول ملتقى دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعى.
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