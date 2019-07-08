شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سوسن بدر بالشعر الأبيض وتؤكد: "لن أخفى الشيب ودى حقيقتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة الكبيرة سوسن بدر الأنظار إليها بعد ظهورها في أحد الاعلانات القومية بالشعر الأبيض ، كما نشرت صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد زين الشيب رأسها وقالت دي حقيقتي، وأبدى الجميع إعجابه باللوك التي تظهر به سوسن بدر وأنها في إطلالة مبهجة ومختلفة ولازالت أنيقة.



سوسن بدر

وأكدت سوسن بدر فى إحدى البرامج التليفزنية أنها تشعر براحة كبيرة بإطلالتها الجديدة ولن تلجأ للصبغة مرة أخرى فى هذه الفترة من أجل إخفاء الشعر الأبيض، لافتة إلى أن هذا اللون هو الأقرب لحقيقتها مؤكدة: "دى أنا دلوقت ومش بكبر نفسى ولا حاجة ومن عشر سنين مكنتش كدا، موضحة أن هذا الشكل لاقى اعجاب الكثير من جمهورها من كافة الأعمار.

وتنتظر سوسن بدر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، الفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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وتنتظر سوسن بدر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، الفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.