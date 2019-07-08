شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتقدم بأوراق ترشحه علي منصب نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اليوم الاثنين، الفنان مصطفى كامل، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، في مقرالنقابة بوسط القاهرة.وحضر كامل لمقر النقابة مع الفنانين أحمد العيسوي وحلمي عبدالباقي ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبدالله، الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للمنافسة على عضوية مجلس النقابة. تجرى انتخابات نقابة الموسيقيين يوم 30 يوليو الجاري، وطلب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حرصا منه على نزاهة الاقتراع، ومروره بكل شفافية تليق بأعرق نقابة فنية عربية. Advertisements ووجه نقيب الموسيقيين السابق والمرشح الحالي، مصطفى كامل، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية، بعدم التأثر بالرشاوى الانتخابية من علاج ومعونات، تم الموافقة عليها الآن فقط، وأكد أن ذلك حق الموسيقي طول الوقت حسب القانون.

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