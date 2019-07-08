شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.."كازابلانكا" أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بـ 67 مليون و 700 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، اليوم الاثنين، إلي رقم قياسي وأصبح الأعلي ايرادا فى تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت الايرادات فى شباك تذاكر منذ طرحه في موسم عيد الفطر الماضي إلى 67.717.382 ليتخطى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى بفارق 500 ألف جنيه، حيث حقق "البدلة" إيرادات 67 مليونا و 280 ألف جنيه فى موسم عيد الأضحى من العام الماضى.

ويعد تحقيق الفيلم لـ 67.717.382 هو رقم قياسى جديدة ينضم إلى مجموعة الأرقام القياسية التى كسرها "كازابلانكا" منذ طرحه فى أول أيام عيد الفطر، حيث حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، ليكسر وقتها الرقم الذى سجله الفيلم نفسه فى أول أيام عيد الفطر وهو 6 ملايين و700 ألف جنيه، بعدما كان الرقم القياسى مسجلا باسم فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة والذى حقق 6 ملايين و400 ألف فى أحد أيام عيد الفطر من العام الماضى.



كازابلانكا

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ومن الأرقام القياسية التى حققها فيلم "كازابلانكا" أيضاً، وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهم 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما خلال هذا العدد من الأيام ليؤكد "كازابلانكا" تفوقه الكاسح فى موسم عيد الفطر، أما ثالث الأرقام القياسية هو تحقيق الفيلم 50 مليون جنيه بعد أسبوعين عرض فقط لصبح أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه ايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.



كازابلانكا كازابلانكا

تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن "عرابي" يقررتنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.