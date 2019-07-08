محمد إمام يهنئ رمضان درويش بعد فوزه بذهبية الجودو في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: هنأ الفنان محمد إمام، لاعب المنتخب الوطني للجودو رمضان درويش، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -١٠٠ كجم ببطولة الجائزة الكبرى في مونتريال بكندا. ونشر إمام صورة لـ رمضان درويش عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: " ألف مبروك للبطل المصري رمضان درويش". يذكر أن الفنان محمد عادل إمام، يواصل تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وأحمد العوضي وضيوف شرف أحمد رزق وصلاح عبد الله، وإنتاج سينرجي وإخراج أحمد خالد موسى.

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