"ع المغربية".. قصة أغنية أعدت للصلح بين العندليب والشاعر مجدى نجيب والقدر منعها من الظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قبل رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سعى الموسيقار محمد الموجي للصلح بينه وبين صديقهما الشاعر مجدي نجيب، وإعادة التعاون بينهما مرة أخرى، وبعد وفاة حليم في مارس 1977، كادت الأغنية المرشحة أن تخرج للنور في الثمانينيات من خلال المغني الليبي ذائع الصيت في ذلك الوقت أحمد فكرون، لكنها تعثرت مرة أخرى.

الموسيقار الموجي الصغير كشف لـ"الخليج 365" للمرة الأول عن الأغنية، وقال: "هي بعنوان (ع المغربية) ولحنها الوالد الموسيقار محمد الموجي ليقدمها العندليب، وبعدها بسنوات تحمس الوالد لتجربة الفنان الليبي أحمد فكرون، وما حققه من نجاح عالمي وكان وقتها قد غنى أيضا من كلمات الشاعر مجدي نجيب أغنية (إسكندرية)، ولكن مع إعجابه بما يقدمه المطرب في ذلك الوقت، وجد اختلافا بالرؤية الفنية لأعماله عن الإطار الذي يريد أن تخرج به الأغنية للنور".

وأضاف: "الموسيقار محمد الموجي سجل الأغنية بصوته وفكر أيضا أن يغنيها بنفسه، ولكنه رحل قبل أن يحسم أمرها وما زلت أحتفظ بالتسجيل الخاص بها، ومن الوارد جدا أن نوافق على طرحها عندما نجد الصوت المناسب لها".

عبد الحليم حافظ قدم من كلمات الشاعر مجدي نجيب أغنية وحيدة، وهي "كامل الأوصاف" من ألحان الموسيقار محمد الموجي.