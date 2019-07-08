بالصور| أحمد سعد صحبة أبنائه في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، مجموعة صور برفقة أبنائه، أثناء زيارتهم للعاصمة الفرنسية باريس. وعلق: "الحمد لله، أنا وأولادي الأحباب بنقضي أجازة الصيف في باريس". جدير بالذكر أن أحمد سعد أعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح في مارس الماضي، بعد خلافات نشبت بينهما.

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