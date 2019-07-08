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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة له أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته الكبرى كاميليا، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهر كريم خلال الصورة هو يقبل يد ابنته، كما حرص على إخفاء وجهها من الصورة، وكتب باللغة الإنجليزية قائلًا: " ستظلين دائمًا في عيني طفلة صغيرة، لا تكبر بهذه السرعة، أحبك".
يذكر أن كريم فهمي لديه طفلتين هما "كاميليا وناعومي".
المعروف أن كريم فهمي يواصل حاليًا تصوير أحدث أفلامه "ديدو"، والمقرر عرضه خلال رأس العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. كريم فهمي يهنىء ابنته الكبرى بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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