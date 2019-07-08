خاص| بعد إعلان "عساف" إعادة تقديم أغاني "العندليب".. أسرة عبدالحليم حافظ تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، أن الفنان الفلسطيني محمد عساف لم يتصل بأسرة "حليم"، ليخبرهم برغبته في إعادة تقديم عدد من أغاني الفنان الراحل بتوزيع جديد خلال الفترة المُقبلة.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طالما لن يستغل صوت حليم فلن يحتاج الأمر الحصول على تصريح مننا، الأمر في هذه الحالة متعلق بجمعية المؤلفين والملحنين، والعودة لورثة الشعراء الذين كتبوا الأغاني والملحنين الذين صاغوا ألحانها للحصول على التصريح".

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وعن رأيه في فكرة إعادة تقديم أغاني لحليم بتوزيع جديد، أشار أن الفنان عليه أن يثبت نفسه بأعمال خاصة به، مضيفًا "ليس هناك من يستطيع تقديم نفس أغاني عبدالحليم حافظ أفضل منه أو حتى مثله، هذه بصمة حليم الخاصة به، ولا أعتقد أن النتيجة ستكون مرضية لعساف".

وتابع "عساف من الأصوات الجميلة، وأنصحه بأن يهتم بتقديم أغاني تصنع بصمته الخاصة وتليق به، وفي النهاية الجمهور هو الحكم".

جدير بالذكر أن عساف أعلن على هامش تواجده لإحياء حفل في مهرجان موازين بالمغرب استعداده لإعادة تقديم عدد من أغاني "العندليب الأسمر" خلال الفترة المُقبلة.