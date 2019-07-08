محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشف الفنان إدوارد حقيقة فبركة المقلب الذي تعرض له على يد الفنان رامز جلال فى برنامج "رامز واكل الجو" والذي عرض في رمضان 2015. رد إدوارد على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث سأله: "أنت كنت تعرف بمقلب رامز- مقلب الطيارة". Advertisements ومن جانبه رد إدوراد قائلا: " لا طبعا". ووقع إدوارد كضحية لمقلب رامز جلال في الحلقة الـ 29 من برنامج "رامز واكل الجو"، الذي عرض في رمضان2015.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 4 سنوات.. إدوارد يكشف حقيقة فبركة حلقته مع رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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