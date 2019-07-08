مخرج "كتف قانوني" يكشف موعد الانتهاء من تصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المخرج عادل الأعصر، إنه سيستكمل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله الجديد "كتف قانوني" الأسبوع القادم.
وأكد المخرج الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أنه انتهى من تصوير جزء كبير من المسلسل، ولم يمكنهم ضيق الوقت من اللحاق بموسم دراما رمضان 2019.
وأشار إلى إنه من المنتظر الانتهاء من تصوير جميع المشاهد عقب عيد الأضحى المبارك، فيما أوضح أن الجهة المنتجة هي المسؤولة عن موعد عرض المسلسل عقب الانتهاء منه.
مسلسل "كتف قانوني" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، محمد نجاتي، أحمد سلامة، عبدالله مشرف، مدحت تيخا، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.
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