صورة.. بريانكا شوبرا تطهو الباستا لنيك وهو يساعدها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 04:32 مساءً - تعمل نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra جاهدةً لتعلم الطهو، بعد أن تزوجت من النجم نيك جوناس Nick Jonas، ومؤخراً شاركت محبيها صورة على حسابها عبر «إنستقرام» تُظهرها وهي تطهو لزوجها، في حين شارك هو فيديو عبر «إنستقرام» أيضاً يظهره وهو يساعد بريانكا على طهو الباستا.



ومن الواضح أن بريانكا مضطرة لتلقي دروس في الطبخ؛ من أجل أن تطهو الطعام لزوجها، حيث يقضيان حالياً عطلة في فرنسا، وقد قررا تمديد عطلتهما بعد حضور حفل الزفاف الثاني لشقيق زوجها جو جوناس، ونجمة «جيم أوف ثرونز» صوفي تيرنر في باريس.



وفي آخر مقابلاتها الصحفية، قالت بريانكا: «الأمر مختلف تماماً، لم أدرك أبداً أن وجود زوج وصديق شيئان مختلفان، هذا الشخص هو عائلتي، وهو الأسرة التي اخترتها، نتعلم عن بعضنا البعض كل يوم».

بريانكا تطهو الباستا لنيك

أما في موضوع حضورها زفاف شقيق زوجها، فقد جذبت بريانكا الحضور في حفل زفاف صوفي تيرنر، وصهرها المغني اللامع جو جوناس، الثاني، في باريس، فرنسا.



وفي واحدة من الصور التي استحقت بجدارة الثناء والتعليق من متابعيها على السوشيال ميديا، بدت بريانكا فائقة لامعة في ثوب من الساتان الأبيض، وهي حافية القدمين، مع صديقتها صوفي؛ التي ارتدت أيضاً ثوباً مماثلاً.



وعلى الرغم من ظهور صور من الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها كانت مجرد لمحات من الحفل، ولم يكشف أي منها عن إطلالة صوفي بالكامل، حيث كان محبوها وجمهورها المتشوق ينتظرون رؤية صور كاملة للثنائي في يوم زفافهما، وقد شاركت تيرنر أخيراً صورة لها ولجو من الحفل، بالأبيض والأسود، وكان ثوبها الأبيض دون ظهر، مع أكمام وتنورة منمقة، قد أكمل مظهرها الرائع.

بريانكا حافية القدمين في زفاف صوفيا



يشار إلى أن جو جوناس وصوفي تيرنر تزوجا في حفل زفاف ثانٍ في باريس، مؤخراً، وسط الكثير من الضجيج، واستضاف الزوجان احتفالات زفاف فخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حضرها أفراد أسرتيهما وبعض أصدقائهما المقربين، على عكس حفل زفافهما غير الرسمي المفاجئ في «فيغاس» بالولايات المتحدة.