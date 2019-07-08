غدًا.. ابتهالات ومدائح نبوية مع وصلة سماع بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، غدًا الموافق الثلاثاء، فرقة "وصلة سماع"، لتقديم أمسية متميزة عامرة بالابتهالات والأناشيد الدينية، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، فى تمام السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفرقة باقة متنوعة من أجمل
يذكر أن "وصلة سماع"، هي فرقة إنشاد ديني أسسها المنشد نور الله السيد عام 2014، تهدف إلي إحياء التراث العربي الأصيل في إطارٍ حديثٍ معاصرٍ، تم اختيارها ضمن 4 مشاريع من أصل 44 للمشاركة باحتفاليات الساقية بعامها الثالث عشر، كما تم أختيارها من أفضل 20 فرقة في تاريخ الساقية.
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