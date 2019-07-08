شيماء سيف تتحدى أبلة فاهيتا في السعودية

نشرت شيماء سيف صورة دعائية لعرضها المسرحي الأول مع أبلة فاهيتا في السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتحدت شيماء أبلة فاهيتا قائلة: "أما نشوف مين هقدر علي مين وأنابتحداكى يا أبلة انتظروني يوم ١١ في أول عرض فالمملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة في الواجهة البحرية على المسرح الروماني".
جدير بالذكر أن آخر أعمال شيماء سيف مسلسل" الزوجة18"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، والذي شاركت في بطولته مع حسن الرداد، محمود البزاوي، ناهد السباعي، هيدي كرم"، والمسلسل من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، أمين جمال، وإخراج مصطفي فكري.
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