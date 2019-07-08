الليلة.. عرض "أبوكبسولة" على المسرح العائم الكبير

يقام مساء اليوم، الاثنين، العرض المسرحي "أبو كبسولة"على مسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة التاسعة

مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر ٢٥، ٥٠، ٧٥،١٠٠ جنيه.

ويشار إلى أن العرض بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.