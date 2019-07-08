للمرة الأولى..مسرحية كلها غلط في السعودية

يستعد الفنان أشرف عبد الباقي للعرض الأول لمسرحيته "مسرحية كلها غلط" في السعودية، ضمن فعاليات احتفالات موسم جدة. ويبدأ العرض يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو لينتهي يوم السبت 13 يوليو. يذكر أن المسرحية بطولة عدد كبير من الشباب الصاعد، تم تدريبهم مسرحياً على يد أشرف عبد الباقي والذي قام بإخراجها أيضا، وقصة المسرحية مأخوذة من قصة إنجليزية تعرض في عدة دول أوروبية ومنها: "ألمانيا، الأرجنتين، لندن".

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