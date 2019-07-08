الليلة.. "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير

يقام مساء اليوم، الاثنين، العرض المسرحي "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة

السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٥٠، والدخولمجانا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشار إلى أن عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " ابدأ حلمك".