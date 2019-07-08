بعد زفاف نجله.. ماجد المصري: "أول فرحتي تمت على خير"

احتفل الفنان ماجد المصري قبل أيام بزفاف نجله المخرج أحمد، على مهندسة الإلكترونيات هند صادق، وذلك على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم المطرب محمد حماقي الذي أشعل

الحفل بعدد من أجمل أغانيه.نشر المصري صورة لنجله عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الحمد لله والشكر لله.. أول فرحتي تمت على خير زفاف أحمد وهند وعقبالعندكم جميعا".يذكر أن ماجد المصري خاض موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، الذي شارك فيه إلى جانب محمد رمضان، حلا شيحة، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.