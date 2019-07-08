لاعبو كرة القدم في السينما لم ينجح أحد.. وأحمد صلاح حسني يخرج من القاعدة

يحرص دائمًا لاعبو كرة القدم على الدخول إلى مجال التمثيل، وذلك نظرًا لأنهم محور اهتمام فئة كبيرة من المجتمعين المصري والعربي بشكل عام، ويهتم الجميع بمتابعة أخبارهم.

لكن على رغم ذلك هناك تجارب، بعضهم كان موفقًا، والبعض الآخر لم يستطع أن يحقق نجاحًا في هذا المجال.

تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز لاعبي الرياضة الذين خاضوا مجال التمثيل:

صالح سليم:



يعد الراحل صالح سليم، لاعب النادي الأهلي، ورئيسه السابق، من أشهر لاعبي كرة القدم الذين خاضوا تجربة التمثيل، ولم يحققوا نجاحًا كبيرًا خلاله، مثل كرة القدم، حيث شارك في بطولة 3 أفلام، هي "الشموع السوداء"، و"الباب المفتوح"، و"السبع بنات".

إكرامى:

فيما شارك الحارس الدولي السابق إكرامي في أفلام عدة، مثل فيلم "رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"مرسى فوق ومرسى تحت"، و"إحنا بتوع الإسعاف"، ولكنه

لم يحقق نجاحًا مثل الذي حققه في مجال الرياضة.

عادل هيكل:

كما شارك أيضًا عادل هيكل، حارس الأهلي السابق، في فيلم "إشاعة حب"، و"مذكرات تلميذة"، إلى جانب فيلم "حديث المدينة"، لكنه أيضًا لم يحقق النجاح المطلوب.



خالد الغندور:

بينما خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك السابق، لم يلقَ نجاحًا مع الجمهور في مجال السينما والتلفزيون، حيث إنه كان ظهر من خلال في فيلم "زي الهوا"، كما ظهر كضيف شرف في فيلمي "سكوت ح نصور، و"الحاسة السابعة"، بطولة أحمد الفيشاوي، إضافة إلى ظهوره في بعض المسلسلات، مثل "لحظات حرجة"، و"الكبير أوي"، و"راجل وست ستات".

إبراهيم سعيد:

Advertisements

فيما خاض مدافع المنتخب والأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، تجربة

التمثيل في كل من مسلسلي "مزاج الخير"، و"كابتن أنوش"،ولم يحظَ بأي نجاح من الجمهور في مجال الفن.

محمد لطيف:

اشتهر بشيخ المعلقين، حيث كان يعلق على مباريات كرة القدم عام 1948، وظل مع الميكرفون حتى عام 1990، ومن أشهر مقولاته «الكورة جوان»، فهو من المعلقين المحببين لدى عشاق كرة القدم.

شارك "لطيف" في أعمال سينمائية، منها "غريب في بيتي"، و"في الصيف لازم نحب".

شريف عبدالمنعم:

كما خاض أيضًا شريف عبدالمنعم، لاعب النادي الأهلي، مجال التمثيل، حيث يعد أكثر لاعب قدم أعمالًا سينمائية، (12 فيلمًا ومسلسلًا).

أحمد صلاح حسنى:



بينما يعد أحمد صلاح حسنى، لاعب الأهلي السابق، من أكثر لاعبي الكرة الذين نجحوا في مجال التمثيل، إذ اعتزل كرة القدم في سن 26 عامًا، كما أنه قدم الكثير من الأعمال الدرامية، منها "شربات لوز"، و"تحت الأرض"، و"السيدة الأولى"، و"كلام على ورق"، و"حكايتي".

وهناك لاعبون أيضًا قاموا بالمشاركه في المجال الفني من خلال فيلم "الزمهلاوية"، منهم عمرو زكي وجمال حمزة وخالد بيبو، ومحمد شوقي، كضيوف شرف من خلال شخصياتهم الحقيقية.