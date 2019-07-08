موسيقى عمر خيرت تنطلق في الإسكندرية

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقام في مكتبة الإسكندرية. ومن المقرر أن يقام الحفل يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5، 6 أغسطس وذلك في مركز المؤتمرات في القاعة الكبرى. الموافق 5، 6 أغسطس وذلك في مركز المؤتمرات في القاعة الكبرى. تم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات "300، 450، 550،650" جنيهاً. يذكر أن فعاليات المهرجان يبدأ يوم الخميس الموافق28 يوليو على أن تنتهي فعالياته في 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتتم فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

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