أحمد امين يفقد صوته ويطمئن جمهوره: سأعود للتمثيل من جديد قريباً

نشر الفنان أحمد أمين منشوراً عبر حساباته الشخصية بتويتر وفيسبوك، طمأن من خلاله محبيه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، عقب إصابته بمرض في الحنجرة أفقده صوته.

وكشف أمين عن تطورات حالته الصحية قائلاً: «أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير، وهارجع أشتغل قريب جداً، وباخد دلوقتي جلسات voice therapy، دي حاجة لطيفة جداً، واكتشفت أنها ضرورية ومفيدة لكل اللي بيستخدم صوته كتير (ممثل - مغني - مدرس)، بس مش ده المهم.. المهم هو أني استفدت كتير جداً من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جداً ذهنياً.. وينفع يتكتب فيها كتب».

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وأضاف: «لقيت نفسي عايز أكتب زي زمان.. مش عشان عندي كبت.. لأ.. عشان المخزون بيزيد.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال، وقت الاستقبال بيزيد.. أنا بقيت بسمع، قريت كتير.. قريت حتى حاجات متعلقة عالحيطة في المكتب والبيت من زمان قدام عيني وماكنتش قريتها.. وتقريباً قربت أسمع الحاجات كمان.. قربت أسمع الزرعة اللي عندي في المطبخ، وكنت بتواصل مع الناس بالكتابة واحتفظت بشوية ورق لقيت الكلام ورا بعضه في سياق مسخرة مش مفهوم بالمرة.. أما الورقة اللي كنت بكلم فيها مراتي، لقيت فيها 3 جمل بس.. (ياااه...؟ / ما هي غلسة وتستاهل/ وحاضر يا حبيبتي) بس.. وبيتكرروا».

وأضاف: « كنت بشاور لأولادي.. وفهموني.. وما اضطريتش أزعق في البيت.. والدنيا كانت ماشية.. معناه إن لو القانون إن بابا مش بيزعق هايترتب على القانون ده إن كلنا هانسمع الكلام من غير زعيق، الصمت محتاج صبر.. وعدم التعبير بالكلام محتاج بلاغة.. مش في إنك تعرف تشاور.. لأ.. محتاج بلاغة في اختيار الكلمة اللي هاتشاور بيها عشان تلخص كل كلامك والناس تفهم».

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وواصل حديثه قائلاً: «فيه بلاغة تانية في الاستماع.. أنت ممكن تقول رأيك بتعبيرك وأنت بتسمع.. ممكن تعطل أفكار اللي قدامك.. ممكن تشجعه.. وممكن توصل حاجات كتير بطريقة استماعك بس تفاجأت من الحاجات المشتركة بيني وبين ولادي وصحابي القريبين.. كانوا بيفهموني بأقل الإشارات.. واتفاجأت إن ولادي مبسوطين جداً إني بسمعهم بس.. من غير ما أقول حاجة.. فقررت إني لازم أقضي وقت طويل بس بسمعهم.. اكتشفت إنهم بس محتاجين كده.. مش عايزين معلوماتي العبقرية.. ولا آرائي في الحياة.. ولا حلولي الإبداعية.. عايزيني مهتم.. بس».

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وتابع: «من ألطف الحاجات إني لما كنت بشاور للناس، كانت بتشاور لي؛ حتى أصحابي اللي عارفين الموضوع.. حضرتك أنا بسمع.. أنا عندي مشكلة في صوتي بس، من مصلحة أي إنسان إنه يسكت لأن التعبير المستمر السريع غير المحسوب عن أفكارك، بيخليك مش لاحق تكوّن رأي متكامل وناضج.. أنا كنت بسمع حاجة وبسكت بلاقي رأيي بيتحسن تدريجياً.. وفي معظم الأحوال كنت بحس إن رأيي ما لوش لازمة أوي.. بقول لك إيه.. أسكت أحسن.. اللي هو من الآخر كده.. فلتقل خيراً أو لتصمت.. ربنا يشفي كل مريض.. وما يحرمش أي إنسان من قدرته على التعبير».