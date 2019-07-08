ريم مصطفى ترثي كلبها بكلمات مؤثرة: قلبي المكسور بحاجة للشفاء

تعيش الفنانة ريم مصطفى حالة من الحزن بعد فقدها كلبها، الذي كانت تحبه وتعتبره صديقها المقرب

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، مجموعة من الصور برفقة كلبها الذي مات أمس السبت، والذي رثته بكثير من ‏الحزن والألم. ‏

وقالت ريم: «لقد دخلت حياتي يوماً ما، كنت سعيداً وذكياً، كنت صاحبي المقرب، الوفي ‏والمحب منذ البداية، أدخلت السعادة والحب على بيتنا السعيد، وبجلوسك جواري لم أشعر بالوحدة مطلقاً». ‏

استطردت ريم: «لقد فارقتني الآن، وهذا الأمر يفوق قدرتي على الاحتمال، سيبدو المنزل فارغاً بدونك، وبدون تحيتك لي عند دخولي ‏من الباب، أنت لم تعد هنا لتجعلني أبتسم وأضحك بعد»‏.

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اختتمت ريم: «سأتذكر كيف عشت ولن أتذكر موتك، من الآن أنا بحاجة لبعض الوقت للحداد؛ فقلبي المكسور بحاجة للشفاء، قد يقول ‏البعض إنه مجرد كلب، ولكنني أعلم يقيناً بأنني فقدت صديقاً مخلصاً». ‏

جدير بالذكر، أن ريم مصطفى تغيبت عن الدراما الرمضانية في موسمها السابق، وكان آخر ظهور لها في مسلسل «الوصية»، من ‏بطولة أكرم حسني، وأحمد أمين، كتابة أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي‎. ‎

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