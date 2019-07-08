هل دخلت شيرين عبد الوهاب في أشهر حملها الأولى؟

أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب الجدل بعد إلغائها جميع حفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي، ومنها حفلها المنتظر في مهرجان قرطاج بـ تونس، بعد انتشار شائعة مرضها وسفرها السري لـ لندن لتلقي العلاج.

إلغاء الحفلات ساهم في زيادة التساؤلات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حملها من زوجها المطرب حسام حبيب؛ خاصة أنها صرحت في أكثر من حوار تليفزيوني بأنها تتمنى إنجاب طفل منه، بعد ابنتيها «مريم» و«هنا» من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى.

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وكان السبب في تفسير البعض لغياب شيرين عبدالوهاب عن الساحة الغنائية، أن الأمر قد يكون مرتبطاً بحملها، وهو ظهور حسام حبيب في إحدى الصور أثناء الاحتفال بعيد ميلاده وهو ممسك ببطنها؛ ليفسر جمهور المطربة السمراء أنهما في انتظار طفلهما الأول؛ خاصة مع ظهور انتفاخ في وجهها وجسدها؛ مما يشير إلى إمكانية حملها؛ فضلاً عن سفرها المفاجئ إلى الولايات المتحدة، التي اعتاد كثير من النجوم الولادة فيها.

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ولم تصرح شيرين عبدالوهاب بشكل مباشر حتى الآن بحملها أو تنفي الخبر، وهذا ما جعل البعض يتأكد من أنها حامل بالفعل.