كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - وجه اللاعب ” محمد الشناوي ” حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم رسالة اعتذار للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عقب خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا 2019 .
وكتب الشناوي معلقا : ” عايز أعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع ” .
وأضاف : ” أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً .. ربنا شاهد إن الواحد بذل أقصى جهده في كل ماتش عشان متروحوش زعلانين ونقدم صورة مشرفة للبلد وكورة ممتعة ” .
وأختتم الشناوي رسالته المؤثرة قائلا : ” الاعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي مع وعد إننا نتعلم من كل غلطة مرينا بيها ونرجعلكم البطولة الجاية جديرين بجمهور عظيم زيكم ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من حارس مرمى المنتخب المصري للجماهير : ” الاعتذار مش كفاية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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