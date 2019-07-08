ممثل سوري بعد طلاقه من ممثلة مصرية: اختلاف الثقافات والتسرع أسباب الإنفصال

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - بعد أن أعلن الممثل والمخرج السوري ​حازم زيدان نجل الفنان القدير أيمن زيدان، انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ​نهى عابدين، كشف أن الطلاق تم منذ عامين.

وقال إن سبب الطلاق هو “اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار”، مضيفاً: “قال :” ابني أيمن يعيش مع والدته هناك لأن عمره لا يسمح بابتعاده عنها فهي الأهم بالنسبة له كونه صغيراً، إضافة إلى أننا نتواصل عبر الانترنت، وهو موضوع مؤلم بالنسبة لي لكن تجاوزته”.

وفي سياق منفصل، قال زيدان: “أرفض أسلوب حياة خريجات المعهد الجدد بنسبة كبيرة، وربطتني علاقات جيدة مع زميلاتي أثناء الدراسة”.

وأعلن الثنائي زيدان وعابدين ارتباطهما في عام 2014 بعد علاقة عاطفية جمعتهما إثر لقائهما على مقاعد معهد السينما في مصر. وأسفر زواجهما عن طفل أطلقا عليها اسم أيمن تيمناً بجده الممثل القدير.