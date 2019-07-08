شاهدوا كم كبرت ابنة مريم حسين.. هكذا أشعلت المواقع بغنائها

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - نشرت الفنانة المغربية مريم حسين، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو ظهرت فيه ابنتها الأميرة للمرة الأولى بشكلها الكامل.

وبدت فيه الطفلة وهي تسير جيئة وذهاباً وتغني بجرأة ظاهرة. وظهر للمرة الأولى جزء من وجهها.

وحقق المقطع على حساب أعاد نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 45 ألف مشاهدة.

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ولاحظ الكثير من المتابعين أنها كبرت وتغيرت كثيراً كما أبدوا إعجابهم ببراءتها وطريقة غنائها.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق بعدما نشرت فيديو أشارت فيه إلى أنها تعتزم رفع شكوى إلى السلطات البلدية في دبي بسبب تقديم عصير متعفن لابنتها في أحد المطاعم.

واثارت بذلك موجة من السخرية حيث اعتبر الكثير من المتابعين أنها تريد من خلال ذلك تسليط الأضواء على حضورها بعد غياب.