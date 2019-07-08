كايت ميدلتون تثير الجدل بما فعلته قبل الصورة الرسمية لطفل ميغان ماركل.. هل قصدت إزعاجها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - نشر الموقع الخاص بالأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل على “إنستغرام” الصورة الرسمية الأولى لطفلهما أرتشي برفقة أعضاء الأسرة الملكية.

وظهر فيها إلى جانب الثنائي وطفلهما الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر والأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون.

ولفتت الأخيرة الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستاناً باللون الزهري موقعاً من Stella McCartney وأضافت إليه حزاماً أنيقاً للرأس منJuliette Botterhill Millinery.

كما زينت إطلالتها بأقراط من اللؤلؤ وبحذاء باللون الأحمر من Emmy London. وانتبه المتابعون إلى أن الدوقة اعتمدت الإطلالة نفسها منذ 10 سنوات وتحديداً خلال الاحتفال بيوم ميلاد الأمير فيليب وايضاً اثناء غداء العام الجديد الذي أقامته الملكة إليزابيث في ديسمبر الماضي.

واشارت مجلة Hello Magazine إلى أن كايت اشترت الفستان في موسم التنزيلات حيث بلغ ثمنه 340 يورو بعدما كان 1600 يورو.

وأحدث ذلك ضجة كبيرة في أوساط متابعي أخبار الأسرة الملكية حيث تساءلوا عما إذا قصدت ذلك وما اذا كانت لا تبدي اهتماماً كبيراً بالمناسبة.

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