شاهد .. رجل يتسلق أطول ناطحة سحاب في لندن ” بدون حبل “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - أعلنت السلطات البريطانية مع شروق شمس اليوم الإثنين عن تلقيها بلاغا يفيد بتسلق رجل الواجهة الزجاجية الشهيرة لناطحة السحاب ” شارد ” في العاصمة البريطانية لندن دون أية وسائل حماية أو أمان . وقالت الشرطة البريطانية إنهم تحدثوا إليه ولكن لم يعتقل . وناطحة السحاب ” شارد ” هي أطول مبنى في غرب أوروبا وتقع قرب جسر لندن .. ويبلغ ارتفاعها 310 مترا . وتضم مكاتب ومطاعم ومركزا للبيع بالتجزئة وفندقا . Advertisements

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