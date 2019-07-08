شريف مدكور يتعرض لاتهام غريب ويرد على منتقديه: “عقولكم معشش فيها كائنات غريبة”

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - منذ عودته إلى تقديم برنامجه “4 شارع شريف” والإعلامي شريف مدكور يواجه هجوما من قبل بعض الجمهور الذي ينكر إصابته بالسرطان ويردد أن شريف يدعي ذلك لكي يحصد تعاطف الجمهور معه.

وتعجب شريف من ادعاء هؤلاء بأنه لم يصب بالسرطان، وقال خلال حلقة الأحد من برنامجه: “هناك من يرسل لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون أنني لست مريضا بالسرطان وأنني لم أخضع لعملية استئصال وجلسات علاج بالكيماوي”.



ورد على ذلك قائلا: “أنا أخضع لجلسة كيماوي كل 3 أسابيع، وبعدها أتعرض لتعب شديد لا أتحرك بعده، ولكني أتعامل مع المرض، هناك من يتهمني أني أدعيت المرض لأزيد من نسب مشاهدة برنامجي، وآخرون يتهمونني أنا وزملائي بأننا نلهيهم عن زيادة سعر الكهرباء بنشر أخبار مرضنا”.

وأضاف: “لهذه الدرجة عقولكم معشش فيها كائنات غريبة، هؤلاء يحتاجون للذهاب لطبيب نفسي، لأن عندهم مشاكل ويرون كل حاجه بالعكس، أرجوكم أنتم بحاجة لأطباء نفسيين، وليس عيباً”.

ووجه مدكور رسالة لجميع المرضى: “خلي عندكم طاقة إيجابية وخلي المرض يقويك أوعى يكسرك”.