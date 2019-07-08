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كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 03:50 مساءً - رغم عدم حصول الفنانة سارة نخلة على حكم قضائي رسمي بالطلاق من زوجها أحمد عبد الله محمود، إلا أنها كشفت عن مواصفات الرجل الذي تتمنى الزواج منه إذا إتخذت قرار الزواج مرة أخرى.
ونشرت صورة من خلال حسابها على إنستغرام، وعلقت :” أنا عاوزة اتجوز الشخص الجنتل الناجح ده اللي علطول لابس فورمال وعنده اجتماع واما اكلمه يقولي هعدي عليكي بعد الشغل ناكل برا واما يشوفني يديني french kissوبليل نروح عشاء عمل ونرقص على موسيقى هادية “.
وكانت نخلة اتهمت زوجها بالنصب عليها والإستيلاء على أموالها ولجأت للقضاء المصري من أجل الحصول على الطلاق بعدما رفض تطليقها.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة ترغب في الزواج من جديد رغم عدم حصولها على الطلاق!.. يديني french kiss ونرقص على موسيقى هادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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