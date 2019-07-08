سرقة سيارة الفنانة نشوى مصطفى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، عن سرقة سيارتها وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».
نشوى مصطفىن قالت: «إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها أتسرق — أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومة وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما ارجع من مشوار في مدينة نصر — إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله».
وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد احتفلت بزفاف ابنها عبدالرحمن بأحد الفنادق بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي، وحرص على الحضور العديد من الفنانين، ومنهم ماجد الكدواني، وعلي ربيع، ولقاء سويدان نتها الفنانة الشابة جومانا، وإدوارد، ورانيا فريد شوقي وإيمي سالم، ومنال سلامة، وأنوشكا، ومحمد عبدالرحمن “توتا”.
وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر، والذي قدم عدد من أغانيه الشهيرة في فترة التسعينات وشاركه الغناء علي ربيع ومحمد عبدالرحمن.
ووجهت نشوى مصطفى، رسالة شكر خاصة لكل النجوم الذين حضورا زفاف نجلها مركدة أنهم عائلتها الفنية الصغيرة.
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