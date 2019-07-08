هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلاد نصفها الآخر.. شاهد منّ يكون؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لنشاطها المعتاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجاوزها الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخراً.

هيفاء شاركت الفانز بصورة تجمعها بشقيقتها عليا، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها، حيث وصفتها بنصفها الآخر في تعليق كتبت فيه: «في مثل هذا اليوم ولدت نصفي الآخر.. وفي عيد ميلادها أمنيتي لها ان لا تفارقها السعادة.. كل عام وقلبك الحلو بخير يا أحن اخت في الدنيا».

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فانز ومتابعو هيفاء تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها شقيقة النجمة اللبنانية بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.

يُذكر أن هيفاء كانت قد تعرضت لأزمة صحية، دخلت على إثرها للمستشفى، وقد نفت شقيقتها هناء ما اثير حول إصابة الفنانة بالكبد، وأوضحت سبب وعكتها الصحية في تصريحات قالت فيها: «عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، يوم 11 يوليو المقبل، في الوقت الذي تجهز فيه لإحياء حفل كبير بالسويد يوم 10 أغسطس المقبل.