هاني شاكر يتألق في حفل غنائي كبير بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري هاني شاكر، حفلًا غنائيًا ضخمًا علي المسرح الروماني بمدينة “جدة” بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية.

حمل الحفل شعار “هاني شاكر جاي على جدة” و يأتي امتدادًا للنجاح الكبير والمستمر الذي حققه حفله الأول “وتر عبدالحليم” .

هاني شاكر، حضر لمقر الحفل بصحبة مدير أعماله تامر عبدالمنعم، وحرص علي إجراء بروفة قبيل الحفل بساعات بمشاركة فرقته الموسيقية والنجم اللبناني مروان خوري الذي شاركه تقديم أغنية “مشتريكي” كدويتو ونال إعجاب الجميع.

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أفتتح أمير الغناء العربي حفله بأغنية “شبهك اوي” وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للحضور وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال .

كما قدم وصلة غنائية طربية من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت المزيد من التصفيق الحار وعبارات الحب منها “لسة بتسألي” ،نسيانك صعب” ،”يا رتني” ،”يا ريتك معايا” ،”بعد حبك” “وعد مني” ،بحبك أنا” ،”غلطة” ،أغلي بشر” ،”الله حسيبي عليك” ،”أمرك” ،”لو بتحب ” ،علي الضحكاية “، “جانا الهوى” ،”سواح” ،”احتياطي “،”انا قلبي ليك” ،”كل ليلة” ،”لورحت بعيد” و”كدة برضه يا قمر” .

الحفل أقيم برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة عبدالله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

والحفل من تنظيم عبد الله أبو الجدايل، رئيس مجلس إدارة “بلو دايموندز” وعبدالله دنبر ومن الجانب المصري تامر عبدالمنعم pmg مدير أعمال النجم الكبير هاني شاكر.