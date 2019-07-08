الحكم بحبس شقيق الفنان محمد فؤاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس وجدي فؤاد عبدالحميد، شقيق الفنان محمد فؤاد.

وجاء في أوراق القضية رقم ٧٠٩٣٦ لسنة ٢٠١٨ جنح مدينة نصر أول، أن وجدي فؤاد، متهم بإخلال بشروط التعاقد مع شركة “قنوات” لخدمات الاتصالات والانترنت، وذلك في القضية التي أقامها المستشار القانوني للشركة نزيه مسعود المحامي، ضد شقيق فؤاد بصفته صاحب شركة “هاي فيدليتي” لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد.

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وتعود الواقعة لعام ٢٠١٢، عندما تعاقد وجدي فؤاد مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات أخوه، على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وبناء على بيان سابق من الشركة المجني عليها، تمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة ٧ سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور وهو ما لم يحدث حتى عام ٢٠١٨، مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

وصرح نزيه على مسعود المحامي المستشار القانوني لشركة قنوات بأن هذا الحكم هو حكم حضوري وأن أحد أهم أسباب صدوره بهذا الشكل هو إنكار الفنان محمد فؤاد، في وقت سابق في بيان تم بثه للعديد من المواقع والصحف ملكية أخوه وجدي فؤاد عبدالحميد وشركة هاي فيديلتي لهذا العمل”.

وتبين للمحكمة أن المدعى عليه لا يملك أو مرخص له الحقوق الرقمية للعمل محل التعاقد، وحكمت المحكمة بحبس وجدي فؤاد، صاحب شركة هاي فيدليتي - ثلاث سنوات وكفالة ١٠٠٠ جنيه مصري وتعويض مدني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت قدره ١٠٠٠١ وإلزام المدعى ضده بأتعاب المحاماة.