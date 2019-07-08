أول ظهور لريهام سعيد بعد أزمتها الصحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بأول صورة لها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وظهرت ريهام سعيد، في الصورة بدون أي مساحيق تجميل، وعلقت عليها قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا علي دعواتكوا و أنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».

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وحصدت صورة ريهام سعيد، على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى تقديم برنامجها.

وكانت شقيقة ريهام سعيد، قد ردت على الشائعات التي نشرت حول إصابة شقيقتها بميكروب خطير في الوجه يؤدي إلى تساقط الجلد، مؤكدة أن ريهام أصيبت بميكروب ولكنه في الأنف وليس الوجه وأنها ستخضع لجراحة في مصر وعلاج مكثف، مؤكدة انه من المحتمل أن تسافر للخارج للعلاج إذا لم يكن هناك تقدم في حالتها.

من ناحية أخرى، نشرت ريهام، صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف وعلقت على الصورة قائلة: «مش قادرة أصدق من ٢٦ سنة فعلا العمر بيجري و الدنيا ولا حاجة».