وفاة شقيقة الفنانة أمينة بشكل مفاجئ

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 8 يوليو، شقيقة الفنانة المصرية أمينة، وذلك بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها.
وتم نقل الجثمان بعد ساعات قليلة من الوفاة إلى الإسكندرية لدفنها بمقابر العمود إبياصة بمنطقة كرموز عقب أداء صلاة الظهر.
ومن المقرر أن تتلقى أمينة عزاء شقيقتها في مسجد الحامدية الشاذلية عقب عودتها من الإسكندرية، ونعتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، مؤكدة إن شقيقتها عزة كانت بالنسبة لها كل شيء فلم تكن الشقيقة الكبرى فحسب، بل كانت بمثابة الأم والأب بعد وفاتهما.
وتلقت امينة العديد من تعازي متابعيها ونجوم الفن في تعليقهم على تدوينتها.
يذكر أن أمينة، قد أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين الخميس والسبت الماضيين بالمملكة العربية السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها صباح الأحد إلى القاهرة.
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