سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 8 يوليو 2019

انخفض سعر الدولار في مصر، اليوم الإثنين، وذلك بعد استقرار نسبي أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة منذ يوم الخميس، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، إلى 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وعودة وبلوم والشركة المصرفية العربية وكريدي أجريكول والمصري لتنمية الصادرات وبيريوس والمصري الخليجي والأهلي اليوناني.



وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء اليوم، ليبلغ 16.59 جنيه للشراء، مقابل 16.69جنيه للبيع، بينما عرض البنك المركزي المصري أقل سعر للدولار ليبلغ 16.54 جنيه للشراء، وبلغ أقل سعر للبيع 16.65 جنيه في بنك الإسكندرية.

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وبلغ سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي ومصر إيران والإسكان والتعمير وقناة السويس 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص- 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في المصرف المتحد.

ويعلن البنك المركزي، خلال الأيام المقبلة، صافي احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/أيار السابق له مسجلا 44.3 مليار دولار.



وتراجع متوسط سعر شراء اليورو ليسجل 18.56 جنيه للشراء مقابل 18.77 جنيه للبيع، كما هبط متوسط سعر الشراء للإسترليني إلى 20.69 جنيه مقابل 20.94 جنيه للبيع.

وشهدت مستويات سعر صرف العملات العربية تغيرات طفيفة عن أسعار الأمس، حيث تراجع سعر الريال السعودي بقرش واحد ليسجل 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.50 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي مسجلاً 54.47 جنيه للشراء مقابل 54,53 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.