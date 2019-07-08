خاص- إليكم جديد داليدا خليل

علم موقع “الخليج 365” ان الممثلة داليدا خليل تعكف حالياً على قراءة بعض النصوص المميزة ولكنها لم تأخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة في أحد الأعمال ريثما تنتهي من قراءتها.

داليدا التي تواجدت في الأيام الماضية في فرنسا، حيث حضرت عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وتألقت الممثلة بثوب ابيض من Dolce & Gabbana وبدت في غاية الجمال والأناقة. كما أبدت أعجابها بالمجموعة الجديدة لـ “مراد” الذي يُبدع في كل موسم بتقديم أجمل الأزياء.

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نشير ان “خليل” كانت قد أطلت خلال شهر رمضان 2019 في مسلسل “أسود” كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي، انتاج ايغل فيلمز ويضم الى جانب داليدا نخبة من نجوم الدراما منهم باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم.

أيضاً تشارك داليدا خليل في بطولة الفيلم السينمائي “بعد الخميس” والذي تنتجه شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني تحت ادارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر.

يضم الفيلم لأول مرة عربيًا نخبة من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والسعودية والامارات ولبنان وسورية.. فيما يحضر الغناء في الفيلم ولأول مرة وبصوت المطرب العراقي محمود تركي.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة نجوم الكوميديا العرب من لبنان داليدا خليل، من مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم. ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي ومن وجيهان أنور ومن سورية بسام علي.